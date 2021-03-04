Народный календарь. Чем особенно опасна простуда 5 марта

Болезнь / Фото: Анна Быкова

В эту пятницу, 5 марта, христиане вспоминают епископа города Катана преподобного Льва. В народном календаре этот день называли Катальщиком, Корнелий Катальщик. Хорошей приметой было скатиться с горы на санях в этот день.

Считалось, что на Катальщика особенно опасно простужаться. Люди верили, что заболевший долго не вылечится. Кроме того, 5 марта не стоило давать обещаний и начинать новых дел, была велика вероятность, что задуманное не исполнится. Чтобы не накликать на себя беду, люди старались не смотреть на звезды.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасна простуда 5 марта

Приметы погоды обещали оттепель, если птицы купаются в снегу. А если снег с дождем идут, ждите половодье.

5 марта отмечается День выключенных гаджетов. В этот день 310 лет назад указом Петра I был учрежден Сенат. 75 лет назад Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы «железным занавесом».

В этот день родились немецкий политик, теоретик марксизма Роза Люксембург, советский футболист Владимир Маслаченко, актриса Елена Яковлева.

Именины отмечают Лев, Ярослав, Игнатий, Леонтий, Тихон, Антон, Давид.

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