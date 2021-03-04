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Появилось видео задержания пьяного мужчины в Синагоге в Москве
Фото: rosgvard.ru

Появилось видео задержания пьяного мужчины в Синагоге в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Вышеславцев переулок Карта всех событий

В районе Марьиной рощи росгвардейцы задержали пьяного мужчину за хулиганство. Об этом в четверг, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 37-летний житель столицы в нетрезвом виде пришел в здание Синагоги, расположенной по адресу 2-й Вышеславцев переулок. Он вел себя вызывающе, а также нецензурно выражался. Когда охранник религиозного заведения сделал мужчине замечание, тот стал угрожать ему физической расправой.

Видео: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали дебоширу и передали его полицейским.

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синагогаРосгвардия«Хулиганство»
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