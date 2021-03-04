Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Там же охрана сидит»: сестра Лидии Смирновой лишилась квартиры в Москве
Кадры из фильма «Женитьба Бальзаминова»

«Там же охрана сидит»: сестра Лидии Смирновой лишилась квартиры в Москве

Никита Абрамов

Звезды

Наталья Смирнова-Ткаченко уже много лет пытается доказать, что квартира на Котельнической набережной принадлежит ей. Когда-то в этой квартире жила двоюродная сестра Натальи, известная актриса Лидия Смирнова, которая проводила последние годы одна. За ней присматривали лишь сиделка и актриса Наталья Дрожжина.

— Потом, когда сестра умерла, я стала узнавать, что же случилось с ее квартирой. На это Дрожжина ответила, что не обладает достаточной компетенцией, чтобы комментировать подобные темы. Я и сама уже столько лет плачу. Не из-за квартиры, а из-за подлости этого поступка. Аферистка она и сволочь, — рассказала Смирнова-Ткаченко.

Долгое время двоюродная сестра актрисы не могла приехать в Москву и узнать, что произошло с недвижимостью. Однако в этом году у нее все-таки получилось это сделать.

— Там же охрана сидит. Я дальше поста охраны пройти не смогла. Оставила записку тому человеку, который там живет. Может, у них хватит совести со мной связаться. Кажется, новую хозяйку зовут Марина, — рассказала женщина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Оказалось, что квартира была переписана на третьих лиц. Причем сделала это сама Лидия при условии пожизненного ухода за ней.

Читайте также: Сын Алибасова рассказал о том, почему Федосеева-Шукшина не стала разводиться

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте