«Там же охрана сидит»: сестра Лидии Смирновой лишилась квартиры в Москве

Кадры из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Наталья Смирнова-Ткаченко уже много лет пытается доказать, что квартира на Котельнической набережной принадлежит ей. Когда-то в этой квартире жила двоюродная сестра Натальи, известная актриса Лидия Смирнова, которая проводила последние годы одна. За ней присматривали лишь сиделка и актриса Наталья Дрожжина.

— Потом, когда сестра умерла, я стала узнавать, что же случилось с ее квартирой. На это Дрожжина ответила, что не обладает достаточной компетенцией, чтобы комментировать подобные темы. Я и сама уже столько лет плачу. Не из-за квартиры, а из-за подлости этого поступка. Аферистка она и сволочь, — рассказала Смирнова-Ткаченко.

Долгое время двоюродная сестра актрисы не могла приехать в Москву и узнать, что произошло с недвижимостью. Однако в этом году у нее все-таки получилось это сделать.

— Там же охрана сидит. Я дальше поста охраны пройти не смогла. Оставила записку тому человеку, который там живет. Может, у них хватит совести со мной связаться. Кажется, новую хозяйку зовут Марина, — рассказала женщина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Оказалось, что квартира была переписана на третьих лиц. Причем сделала это сама Лидия при условии пожизненного ухода за ней.

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