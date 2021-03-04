«Тела нет, могила вскрыта»: Стас Барецкий рассказал, что останки Жанны Фриске похитили

Фото: Дмитрий Рухлецки

Могила Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище, где она была похоронена в 2015 году, была вскрыта вскоре после ее погребения, а ее останки были похищены. Об этом со ссылкой на знакомого, работающего на этом кладбище, рассказал шоумен Стас Барецкий.

— На четвертый или пятый день выдернули тело из могилы. Они пришли — тела нет, могила вскрыта. Чтоб не поднимать шумиху, они засыпали могилу, — рассказал Барецкий.

Он также выразил уверенность в том, что родные покойной певицы не в курсе инцидента — по его словам, практика похищения останков с кладбищ является распространенной, сообщает Пятый канал.

Напомним, что сам Барецкий работал на кладбище в 80–90-е годы. Сейчас он думает над созданием кладбища для отечественных звезд шоу-бизнеса.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

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