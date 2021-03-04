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Единый транспортный билет позволит ездить без пересадок
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Единый транспортный билет позволит ездить без пересадок

Елена Фролова

Транспорт

Законопроект о едином транспортном билете, позволяющем пользоваться разными видами транспорта, разработали российские власти. Как уточняет ФАН, благодаря задумке Минтранса РФ пассажиры смогут ездить с пересадками по одному проездному.

Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В дальнейшем его должны внести на рассмотрение Госдумы.

Законопроект также предусматривает порядок взаимодействия между разными транспортными организациями при осуществлении ими прямых или смешанных перевозок. По мнению авторов инициативы, таким образом будет внедрен проездной билет для нескольких видов городского общественного транспорта. В перспективе его можно будет использовать в поездках по стране.

— В документе особое внимание уделено вопросам заключения соглашений между транспортными организациями по вопросам взаимодействия при осуществлении перевозок и вопросам распределения ответственности за причинение вреда, — говорится в пояснительной записке.

Основная задача данной инициативы — наладить взаимодействие различных видов транспорта для современного и качественного обеспечения потребностей граждан. Кроме того, в документе говорится о том, что новые правила повысят доступность услуг по перевозкам, а также сократят сроки доставки и потребительские затраты на перевозку.

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