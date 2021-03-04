Рабочий скончался после падения в шахту лифта на западе Москвы

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Россия, Москва, Заречная улица Карта всех событий

Рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме на западе Москвы. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

4 марта 40-летний мужчина занимался строительными работами в новом многоквартирном доме на улице Заречной. Как именно произошла трагедия, не уточняется, но в какой-то момент мужчина упал с 11-го этажа в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Дорогомиловской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер.

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