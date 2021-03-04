Детский омбудсмен Москвы рассказала о состоянии упавшего с эскалатора ребенка

Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

Четырехлетний ребенок, который упал с эскалатора в торговом центре на юге столицы, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 4 марта, заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

По ее словам, ребенок получил много травм, но его жизни ничего не угрожает. Ярославская взяла это дело под свой личный контроль, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик упал с эскалатора в столичном торговом центре. Инцидент произошел на улице Кировоградской. Малыш зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, не удержался и упал. Мальчика с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Прокуратура проводит проверку по факту данного инцидента.

Видео: Прокуратура города Москвы

Читайте также: Появилось видео задержания пьяного мужчины в синагоге в Москве