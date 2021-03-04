«В луже собственной крови»: Noize MC напугал поклонников странным снимком
Российский рэп-исполнитель Noize MC напугал поклонников странной фотографией, которую он снабдил строчками из собственной песни.
На снимке певец запечатлен сидящим в инвалидной коляске.
— В луже собственной крови на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, — написал под фотографией исполнитель.
Поклонники артиста начали поддерживать его в комментариях.
«Поправляйся скорее!»; «Не скользи, бро. Катись в светлое будущее»; «Иван, ну как так-то?», — написали фолловеры под фотографией в Instagram-аккаунте певца.
Однако позже исполнитель объяснил, что это был просто плановый визит в клинику.
Читайте также: Группа HammAli & Navai объявила о своем распаде