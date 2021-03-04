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«В луже собственной крови»: Noize MC напугал поклонников странным снимком
Лидер группы Noize MC Иван Алекссев / Фото: Официальная страница Noize MC «ВКонтакте»

«В луже собственной крови»: Noize MC напугал поклонников странным снимком

Никита Абрамов

Звезды

Российский рэп-исполнитель Noize MC напугал поклонников странной фотографией, которую он снабдил строчками из собственной песни.

На снимке певец запечатлен сидящим в инвалидной коляске.

— В луже собственной крови на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, — написал под фотографией исполнитель.

Поклонники артиста начали поддерживать его в комментариях.

«Поправляйся скорее!»; «Не скользи, бро. Катись в светлое будущее»; «Иван, ну как так-то?», — написали фолловеры под фотографией в Instagram-аккаунте певца.

Однако позже исполнитель объяснил, что это был просто плановый визит в клинику.

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