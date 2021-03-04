Саркози, Литвинова и Инстасамка: Володина рассказала, кого ожидают трудности в 2021 году

Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в «Инстаграм» (instagram.com/vasilisa.volodina/?hl=ru)

Астролог Василиса Володина рассказала об особом соединении Сатурна и Урана, которое будет влиять на некоторых людей в течение 2021 года.

Она отметила, что периоды этого влияния будут происходить трижды. Первый раз это было в феврале. Следующие два раза придутся на июнь и декабрь.

Также Володина привела примеры знаменитостей, которые попали под воздействие совокупности этих планет. По ее словам, бывший президент Франции Николя Саркози угодил в этот список, так как он сейчас находится под стражей. Актриса Рената Литвинова также ощутила на себе влияние планет, которое сказалось на выходе ее нового фильма «Северный ветер».

— Тут и полностью слетевший с катушек персонаж по имени Инстасамка (квадрат взорвал ее Нептун в Водолее, хотя на свою адекватность она и раньше не жаловалась), — написала Володина.

Также астролог в своем Instagram-аккаунте посоветовала фолловерам сохранять адекватность и вести себя аккуратнее в эти непростые периоды.

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