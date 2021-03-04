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Столичных водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Столичных водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах

Кирилл Николаев

Город

Столичных водителей предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах в ночь на 5 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 5 марта в столице ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 3 — минус 5 градусов. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

При необходимости коммунальные службы проведут противогололедную обработку мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков.

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