Движение транспорта изменится на Гончарной улице из-за киносъемок

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Гончарная улица Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится на Гончарной улице из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что с 22:00 10 марта до 06:00 11 марта улицу могут перекрывать на пятиминутные промежутки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее сообщалось, что движение транспорта изменится в некоторых районах столицы из-за проведения инженерных работ.

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