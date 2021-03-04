Движение транспорта изменится на Гончарной улице из-за киносъемок
Россия, Москва, Гончарная улица Карта всех событий
Схема движения транспорта изменится на Гончарной улице из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что с 22:00 10 марта до 06:00 11 марта улицу могут перекрывать на пятиминутные промежутки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что движение транспорта изменится в некоторых районах столицы из-за проведения инженерных работ.
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