Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат в ночное время с 6 марта
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий
В период с 6 по 8 марта ограничат движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что ограничения будут действовать только в ночное время из-за проведения работ на этом участке.
Ранее сообщалось, что движение транспорта изменится в некоторых районах столицы из-за проведения инженерных работ.
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