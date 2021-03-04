Движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе ограничат в ночное время с 6 марта

Фото: Анастасия Кирсанова

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

В период с 6 по 8 марта ограничат движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ограничения будут действовать только в ночное время из-за проведения работ на этом участке.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что движение транспорта изменится в некоторых районах столицы из-за проведения инженерных работ.

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