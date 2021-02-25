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Движение на части дорог в Челябинской области будет закрыто до утра 26 февраля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение на части дорог в Челябинской области будет закрыто до утра 26 февраля

Кирилл Николаев

Транспорт

Ограничения движения на части автодорог в Челябинской области продлены до утра пятницы, 26 февраля. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Отмечается, что ограничения продлятся до 07:00 по местному времени. Время может быть изменено в зависимости от погодных условий. Кроме того, 25 февраля ввели временное ограничение движения на участках дорог регионального значения в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском районах, сообщает РИА Новости.

Ранее режим ЧС был введен в трех районах Челябинской области из-за сильных морозов и метели. Из-за снежных заносов на ряде автодорог местного, межмуниципального и регионального значения образовались заторы. Движение было закрыто с 16:00 23 февраля.

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Челябинская областьдвижение ограниченометель
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