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Александр Васильев рассказал, как можно визуально сделать талию стройнее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Александр Васильев рассказал, как можно визуально сделать талию стройнее

Никита Абрамов

Общество

Стильный образ состоит из нескольких деталей. Помимо вещей и обуви важную роль играют аксессуары, правильный подбор которых может помочь стать визуально стройнее. Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал, какой аксессуар стоит использовать для этого.

— Накладной широкий пояс в виде декоративного корсета придает особый шарм. Черное пятно посередине фигуры, безусловно, стройнит. И это дает объем груди, — объяснил телеведущий.

В эфире программы «Модный приговор» Васильев отметил, что когда мы видим посередине черное пятно, все, что находится выше, будет казаться больше в объеме.

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модаАлександр Васильевталия
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