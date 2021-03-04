Феминистское издание раскрыло нечестный способ составления рейтинга красивых людей

Джоди Фостер / Фото: www.kinopoisk.ru

Феминистское интернет-издание Jezebel раскрыло, что журнал People составлял свой рейтинг самых красивых людей нечестным способом.

В издании считают, что рейтинг 50 самых привлекательных в мире людей составляется нечестным путем. По задумке, там рассматривают исключительно внешний вид кандидата. Но на практике жюри смотрит и на профессиональные достижения героев.

Бывший фоторедактор журнала People Мэдди Миллер рассказала о случае, который произошел в 1993 году с актрисой Джоди Фостер. В тот раз помощница знаменитости решила узнать, за что Фостер удостоили второго места.

Миллер выяснила, что в 1992 году Фостер получила титул самой красивой женщины за роль в фильме «Молчание ягнят» Отсутствие крупных работ в 1993 году сказалось на решении жюри, и ей присудили второе место, пишет издание Jezebel.

Читайте также: Билли Айлиш рассказала о комплексах из-за лишнего веса