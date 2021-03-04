Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Феминистское издание раскрыло нечестный способ составления рейтинга красивых людей
Джоди Фостер / Фото: www.kinopoisk.ru

Феминистское издание раскрыло нечестный способ составления рейтинга красивых людей

Никита Абрамов

Общество

Феминистское интернет-издание Jezebel раскрыло, что журнал People составлял свой рейтинг самых красивых людей нечестным способом.

В издании считают, что рейтинг 50 самых привлекательных в мире людей составляется нечестным путем. По задумке, там рассматривают исключительно внешний вид кандидата. Но на практике жюри смотрит и на профессиональные достижения героев.

Бывший фоторедактор журнала People Мэдди Миллер рассказала о случае, который произошел в 1993 году с актрисой Джоди Фостер. В тот раз помощница знаменитости решила узнать, за что Фостер удостоили второго места.

Миллер выяснила, что в 1992 году Фостер получила титул самой красивой женщины за роль в фильме «Молчание ягнят» Отсутствие крупных работ в 1993 году сказалось на решении жюри, и ей присудили второе место, пишет издание Jezebel.

Читайте также: Билли Айлиш рассказала о комплексах из-за лишнего веса

феминизмконкурс красотырейтинг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте