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Тело человека нашли в загоревшейся квартире на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Тело человека нашли в загоревшейся квартире на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Красных Зорь, 27 Карта всех событий

Тело человека обнаружили в жилой квартире одного из домов на территории Можайского района Москвы, в которой вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах города.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома 27 по улице Красных Зорь. Очевидцы сообщают, что из окон дома валил густой черный дым.

Огонь охватил площадь около пяти квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

В загоревшейся квартире обнаружили тело погибшего жильца. Как рассказала соседка, хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками.

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Москвапожарпогибший
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