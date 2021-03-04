Тело человека нашли в загоревшейся квартире на западе Москвы
Тело человека обнаружили в жилой квартире одного из домов на территории Можайского района Москвы, в которой вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах города.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома 27 по улице Красных Зорь. Очевидцы сообщают, что из окон дома валил густой черный дым.
Огонь охватил площадь около пяти квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.
В загоревшейся квартире обнаружили тело погибшего жильца. Как рассказала соседка, хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками.
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