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Пожарные локализовали возгорание частных домов в ТиНАО
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожарные локализовали возгорание частных домов в ТиНАО

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, СНТ Верховье, 20 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировать возгорание двух частных домов в поселении Первомайском. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили «Вечерней Москве» в экстренных службах.

Отмечается, что специалисты продолжают работы на месте происшествия. Площадь возгорания частной деревянной постройки составила около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в поселении Первомайском произошло возгорание в доме № 20 по улицу Верховье. Огонь распространился на два рядом стоящих дома. Одни из них загорелся по всей площади постройки. Специалисты охарактеризовали пожар рангом 1 БИС (повышенный номер возгорания — прим. «ВМ»).

Ранее стало известно, что в квартире дома № 28а по улице Артюхиной произошло возгорание.

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