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Два частных дома загорелись в ТиНАО
Фото: twitter.com/emercom_press

Два частных дома загорелись в ТиНАО

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, СНТ Верховье, 20 Карта всех событий

В поселении Первомайском загорелся частный дом. Об этом в четверг, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в доме № 20 по улицу Верховье. Огонь распространился на два рядом стоящих дома. Одни из них загорелся по всей площади постройки. Пожар характеризуется рангом 1 БИС (повышенный номер возгорания — прим. «ВМ»).

Что именно послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Информации о пострадавших нет. На данный момент сообщается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в квартире дома № 28а по улице Артюхиной произошло возгорание.

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