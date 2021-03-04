Пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажки на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Артюхиной, 28А Карта всех событий

В квартире дома № 28А по улице Артюхиной произошло возгорание. Об этом в четверг, 4 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных служба.

Огонь вспыхнул в жилом помещении на девятом этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По словам очевидцев, хозяева успели покинуть квартиру до прибытия пожарных. Специалистам удалось быстро локализовать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в деревне Подосинки Краснопахорского поселения. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание контейнера с коробками.

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