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Сотрудники МЧС спасли шесть человек при тушении пожара в доме в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при тушении пожара в доме в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 15/5 Карта всех событий

Шесть человек спасли и около 40 были эвакуированы в ходе тушения пожара в жилом доме в центре столицы. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В 23:15 в оперативную дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Шмитовском проезде, 15/5. Там происходило возгорание в подвале пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Сотрудники МЧС в ходе тушения возгорания спасли шесть человек, из них трое детей. В целях безопасности из двух подъездов были выведены около 40 человек, сведений о пострадавших не поступало

В 23:52 пожар был локализован, а в 23:58 его потушили.

Читайте также: Строители потушили возгорание до приезда пожарных на юго-западе Москвы

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