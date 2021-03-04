Сотрудники МЧС спасли шесть человек при тушении пожара в доме в центре Москвы
Шесть человек спасли и около 40 были эвакуированы в ходе тушения пожара в жилом доме в центре столицы. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.
В 23:15 в оперативную дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Шмитовском проезде, 15/5. Там происходило возгорание в подвале пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
Сотрудники МЧС в ходе тушения возгорания спасли шесть человек, из них трое детей. В целях безопасности из двух подъездов были выведены около 40 человек, сведений о пострадавших не поступало
В 23:52 пожар был локализован, а в 23:58 его потушили.
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