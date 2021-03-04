Человека спасли из горевшего административного здания на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 77 Карта всех событий

Пожар вспыхнул в административном здании, расположенном на территории района Покровское-Стрешнево. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Возгорание началось на третьем этаже дома 77 по Волоколамскому шоссе. Прибывшие по вызову пожарные спасли при помощи лестницы одного человека.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано на площади десять квадратных метров.

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