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Матери погибшего при пожаре в Подольске ребенка предъявили обвинение
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Матери погибшего при пожаре в Подольске ребенка предъявили обвинение

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следователь предъявил обвинение жительнице подмосковного Подольска в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери, которая погибла в результате пожара в квартире. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 1 марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске вспыхнул пожар в квартире, где находилась маленькая девочка без присмотра взрослых. Ребенка доставили в больницу, однако несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

Следователи выяснили, что мать девочки закрыла ее одну в квартире, где имелись газовая плита и зажигалка, а сама отправилась употреблять спиртные напитки. Ранее женщину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ). В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, очные ставки, допрошены свидетели, назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

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