В Минздраве перечислили самые популярные пластические процедуры у мужчин

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мужчины прибегают к услугам пластических хирургов чаще из соображений улучшения здоровья, нежели эстетических соображений. Об этом в четверг, 4 марта, рассказала главный внештатный специалист — пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова.

В частности, представители сильного пола предпочитают с возрастом избавляться от избытка кожи вокруг глаз, а также вернуть свободное дыхание, если у них за время жизни возникли какие-то проблемы с носовыми структурами, отметила Мантурова.

Заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Олег Никитин, в свою очередь, рассказал, что также мужчины нередко обращаются к пластическим хирургам по поводу гинекомастии — это заболевание мужских молочных желез, приводящее к их увеличению.

— Интересно, что у мужчин, которые занимаются спортом и в какой-то степени принимали гормоны, растет грудная железа. Это немножко портит вид, даже у мужчин спортивного телосложения. И они обращаются за тем, чтобы сделать коррекцию, убрать ткань грудной железы, — пояснил эксперт.

В целом мужчины приходят к хирургам-пластикам гораздо реже, нежели женщины, рассказали специалисты в эфире телеканала «Доктор». Однако если это все же происходит, представители сильного пола ведут себя гораздо требовательнее, отметил Никитин.

Ранее хирург рассказал, как системы распознавания лиц реагируют на пластику.

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