Хирург рассказал, как системы распознавания лиц реагируют на пластику

Фото: Из личного архива Павла Голованева

Мы живем в век цифровых технологий, и нас сложно уже удивить такими вещами, как биометрическая идентификация, разблокировка гаджета по отпечатку пальца или по распознаванию лица. Подобные технологии используют силовые структуры и службы безопасности, банки, компьютерные или мобильные приложения. Неудивительно, что многих из тех, кто в своем стремлении к сохранению молодости и красоты готов пойти на эстетическую коррекцию, волнует вопрос: не создаст ли подобное вмешательство проблем для цифровых средств идентификации? Вдруг придется доказывать, что ты — это ты? О том, существуют ли подобные риски, расскажет пластический хирург Павел Голованев.

Действительно, подобные риски существуют, но касаются они только некоторых случаев. Для начала давайте подумаем, с какими проблемами обычно приходят к пластическому хирургу? Стереть следы времени с лица, провести лифтинг некоторых зон или круговую подтяжку, изменить форму носа и так далее. Как правило, это 1–2 коррекции, которые вряд ли решительно изменят структуру лица.

Как работает технология распознавания лиц?

В основе работы современных технологий, таких как Face ID, лежит алгоритм сравнения основных пропорций лица, а ориентиром служат около 240 условных точек в разных его зонах. Среди них такие показатели, как расстояние между зрачками, глазами человека, шириной лица, расстоянием между кончиком носа и подбородком и другие.

Уже в 2018 году эти параметры легко помогали узнать человека, даже если он был запечатлен в шапке, шарфе и с солнцезащитными очками. Некоторые компании пошли дальше — и сегодня даже носимые большинством медицинские маски не мешают идентифицировать людей, о чем уже сообщил ряд производителей подобного софта.

При этом, по словам IT-специалистов, эти системы можно обмануть надеванием обычных солнцезащитных очков с темными стеклами в области глаз и белой точкой посередине, особым «полосатым» макияжем и даже специальной, отвлекающей от лица одеждой. Понятно одно: кто действительно хочет обмануть технологии, сделает это и без пластики.

Какие типы пластики могут свести программы с ума?

Если же говорить о пластических операциях, то нередко они могут дать изменение ключевых показателей конфигурации лица, его контурных пропорций. О каких видах коррекции идет речь? В частности, подобные вещи могут происходить в том случае, когда пациенту требуется восстановить объем тканей в тех местах, где с возрастом происходит его утеря. И это может касаться, например, не только мягких тканей, но и костного объема. Обычно манипуляции по его восстановлению проводятся в области скул, основания носа, зоны лба, подбородка, контура нижней челюсти. Однако если пластика была сделана пропорционально, гармонично, с чувством меры, то повлиять на систему распознавания лица она по большей части не может.

Если же операция была проведена с созданием чрезмерно увеличенных объемов, произошло их перераспределение, то конфигурация лица действительно может серьезно измениться. То же касается и ситуаций с коррекциями при комбинированных протоколах, когда пластика была комплексной. К примеру, с увеличением объема скуловых дуг, с изменением разреза глаз, ринопластикой с изменением формы спинки, кончика носа, соотношения носогубного угла, ширины основания, когда меняется соотношение пропорций между верхней губой и кончиком носа, кончиком носа и подбородка… Иными словами, все те пропорции, которые исходно имели один размер, были изменены. Сменились и контрольные точки для измерения, а это значит, что подобные метаморфозы могут поставить в тупик даже «продвинутый продукт» цифровых технологий.

Резюмируя сказанное, добавлю: безусловно, с помощью пластической хирургии можно изменить свое лицо до неузнаваемости, можно поменять форму черепа полностью или изменить отдельные черты (и эта процедура сегодня довольно востребована в мире). Все те операции, что строятся на принципах смены пропорций, контурной проекции, черт лица, могут повлиять на восприятие цифровыми технологиями лица как инструмента идентификации человека. Но, к счастью, в большинстве случаев эстетическая хирургия — это хирургия, которая подразумевает получение гармоничного омолаживающего результата с максимально естественным внешним видом. Чтобы не бросалась в глаза проведенная хирургическая коррекция. Этому способствует и появившийся некоторое время назад тренд на естественность.

Если вы боитесь, что после эстетической коррекции вас не узнает ваш «родной» смартфон, стоит обсудить этот вопрос с вашим доктором. В том случае, когда операция была действительно комплексной, скорее всего, вам придется изменить свое фото в документах, удостоверяющих личность, а также в цифровых приложениях. Но это, как говорится, дело техники.

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