Врач объяснил, как правильно лечить насморк

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Лечение от насморка требует соблюдения определенной последовательности действий и рекомендаций. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Медик порекомендовал по возможности избегать использования сосудосуживающих капель, которые вызывают привыкание. При сильной заложенности носа можно взять капли для детей, они дадут схожий эффект, но концентрация лекарственного средства будет в два раза меньше.

Хорошим вариантом могут стать кортикостероидные препараты, хотя многие боятся их применять, опасаясь привыкания.

— Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет, и нужды пользоваться ими постоянно не возникает, — объяснил Зайцев.

При высокой вязкости слизи в носу помогут муколитики – разжижающие спреи и капли.

Следующим шагом в избавлении от насморка является промывание полости носа солевым раствором. Затем следует брызнуть в нос антисептик на водной основе. Последний этап — маслянистые капли в нос для смягчения слизистой, можно использовать персиковое или абрикосовое масло.

Также можно принять препарат, который будет обладать противоотечным действием, советует врач.

Если по прошествии нескольких дней насморк не проходит, нарастают и загустевают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, появляется ощущение давления на уровне щеки, необходимо обратиться к врачу, поскольку острый ринит может переходить в острый синусит или воспаление гайморовых пазух, рассказал Зайцев в интервью радио Sputnik.

Ранее врач перечислил болезни, при которых может пропасть обоняние.

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