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Врач-отоларинголог объяснил, когда нельзя лечить насморк
Фото: pixabay.com

Врач-отоларинголог объяснил, когда нельзя лечить насморк

Юлия Курганова

Здоровье

Заложенность носа не всегда является признаком какого-либо заболевания, в таких случаях снимать отек слизистых не нужно. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Он отметил, что если у человека течет из носа, то это не обязательно указывает на болезнь. Бывает наоборот: обильные выделения могут быть здоровой реакцией организма на внешние факторы. Это можно наблюдать при выходе на улицу в холодную погоду.

— Когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает. Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток, отсюда и отек носа, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, почему вмешиваться в этот естественный процесс не следует. По словам Лескова, если во время отека не потерпеть и капнуть сосудосуживающим препаратом, то человек получит порцию холодного воздуха в легкие. Если делать так часто, то нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. Поэтому при резкой смене температуры необходимо потерпеть.

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