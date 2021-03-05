Пятерых человек спасли из горевшего дома на Открытом шоссе в Москве

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Россия, Москва, Открытое шоссе, 28к6 Карта всех событий

Пожарные спасли пятерых человек, включая двоих детей, из дома на Открытом шоссе, в котором произошло возгорание в ночь на пятницу, 5 марта.

Как уточнил источник «ВМ» в столичных экстренных службах, пожар произошел в межквартирном холле дома 28, корпус 6, по Открытому шоссе. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Известно, что горели мебель и личные вещи.

Возгорание ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

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