Эксперты дали советы водителям для длительных поездок на авто

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По данным опроса, 55 процентов россиян планируют автопутешествие этой весной. СберАвто, сервис для покупки авто онлайн, и специалисты компании СберЗдоровье проанализировали планы россиян на весенние автопутешествия и дали рекомендации водителям для длительных поездок на авто.

По данным опроса, проведенного компаниями в феврале 2021 года, треть респондентов планируют поездку в соседнюю область к родственникам в мартовские выходные. Еще 22 процента планируют открыть дачный сезон, а 13 процентов отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие уникальные места России. Около четырех процентов планируют тур по Золотому кольцу, а 12 процентов россиян считают, что автомобиль и российские дороги несовместимы.

Также автолюбители поделились планами на лето — среди ответов были поездки к морю по России — в Сочи и Крым, в Абхазию, в горы и в страны Европы при условии открытия границ.

В опросе приняли участие 1500 человек со всей России, можно было выбрать несколько вариантов ответа или указать свой.

По мнению специалистов, готовиться к продолжительной поездке на авто стоит заранее.

Дмитрий Василенко, врач-терапевт и руководитель отдела обучения врачей сервиса СберЗдоровье, предупреждает о развитии «усталости путешественника» — состояния, возникающего у людей, которые долго добираются из одного места в другое. Оно связано с эффектом изменения привычного окружения, режима сна и питания.

Чтобы предотвратить его и улучшить самочувствие в дороге, стоит соблюдать несколько правил.

— Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также «совы» и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник — худший вариант для поездки, если в выходные вы «выспались», нарушив тем самым обычный режим сна, — советует эксперт.

Накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном. Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и по возможности противоаллергические препараты.

Лучше не начинать автопутешествие слишком рано или, наоборот, затемно. Если водитель плохо себя чувствует (признаки ОРВИ, недомогание), лучше отложить поездку.

Перед поездкой тщательно отрегулируйте положение кресла и руля для максимально удобного положения.

— Установите регуляторы климатической системы в комфортное положение и снимите верхнюю одежду, если автопутешествие происходит зимой, — говорит он.

Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя.

Во время путешествия обязательно периодически выходите из автомобиля — используйте для этого заправки, кафе.

Пейте достаточно жидкости, но не злоупотребляйте кофе — он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.

Эксперты СберАвто отмечают, что важно обратить внимание и на состояние авто перед поездкой, особенно если в пути придется провести больше 4–5 часов. Помимо проверки технической исправности авто, стоит заглянуть в сроки действия полиса ОСАГО, проверить давление в шинах и состояние оптики, комплектацию аптечки. Не стоит преждевременно менять резину на летнюю, даже если предстоит поездка в южный регион — на юге России этой весной возможно ухудшение погоды и снегопад.

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