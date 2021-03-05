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«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропорту платной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропорту платной

Юлия Ямпольская

Транспорт

В российской авиакомпании «Аэрофлот» предложили ввести платную регистрацию в аэропортах. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщают «Известия».

Уточняется, что компания направила в Министерство транспорта РФ предложение исключить из федеральных авиационных правил перевозчиков бесплатно регистрировать пассажиров. Инициативу «Аэрофлота» изучили в Росавиации, отметив социально-негативные риски данного предложения.

В Минтрансе сообщили, что никаких решений в настоящий момент по этому вопросу не принимали. В Росавиации письмо не стали комментировать.

Представитель компании Михаил Демин уточнил, что «Аэрофлот» предложил исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту. Он подчеркнул, что на данный момент тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей делают это онлайн.

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