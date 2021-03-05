Москвичи записались в поликлиники онлайн более 300 миллионов раз

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Более 300 миллионов раз жители столицы записались к врачам московских поликлиник онлайн. Чаще всего они пользовались для этого мобильными приложениями «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также порталами mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимир Макаров.

Он отметил, что доля москвичей, предпочитающих назначать прием удаленно, за последние семь лет выросла более чем в десять раз. Так, в 2013 году этой функцией пользовались семь процентов пациентов, а в 2020 году — более 71 процента.

Лидером по количеству записей на прием среди всех существующих каналов стало мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». С его помощью осуществилось 23 процента от общего числа записей.

— Онлайн-запись к врачу на сегодняшний день является одним из самых востребованных сервисов на mos.ru. Каждый месяц москвичи обращаются к нему в среднем 650 тысяч раз. Сервис позволяет не только записаться к врачу, но и управлять своей записью — отменить или перенести ее, а также дает возможность заботиться о членах своей семьи — записать к врачу ребенка или одновременно нескольких детей, подобрав удобное время приема, — цитирует председателя комитета государственных услуг столицы Елену Шинкарук официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что недавно на портале mos.ru появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19, которая открыта на ближайшие 14 дней.

Помимо этого, на портале мэра столицы и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» москвичи могут воспользоваться электронной медицинской картой, где доступна история осмотров врачей, результаты анализов и лабораторных исследований, выписки из стационаров и данные прививочной карты ребенка.

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