Россиянки рассказали, что им нужно для счастливой жизни

Фото: pixabay.com

Большинство жительниц России (98 процентов), принявших участие в исследовании «Сбер управление активами» и «Сбербанк страхование жизни», считают важной составляющей счастливой жизни наличие собственного жилья и доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Еще 97 процентов респонденток убеждены, что семья должна иметь доступ к отличному образованию и здоровому питанию, 95 процентов не представляют счастливой жизни без занятий спортом или любимого дела и полноценного доступа к культурным развлечениям.

Современная бытовая техника необходима для счастья 94 процентам участниц опроса женщин, интересная работа — 93 процентам.

Обсуждая способы улучшения своей жизни, 93 процента россиянок назвали получение образования, 88 процентов — упорную работу или ее смену, а также участие в общественной жизни.

Кроме того, 79 процентов дам полагают, что можно улучшить уровень жизни через создание собственного бизнеса, 40 процентов — с помощью переезда в города, где больше возможностей для трудоустройства и выше качество жизни. 57 процентов женщин считают, что можно улучшить свою жизни с помощью инвестирования средств, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастливой жизни.

Читайте также: Ловушки любви: столичный психолог рассказала, как формируется эмоциональная зависимость