Ловушки любви: столичный психолог рассказала, как формируется эмоциональная зависимость

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Что такое любовь? Прекраснейшее из чувств, которого мы все ждем. Но что делать, если оно переросло в гнетущую эмоциональную зависимость? Подробнее об этом рассказала психолог Московской службы психологической помощи Наталья Ключникова.

Любовь не равно страдания

Если проанализировать художественные произведения про любовь, то с удивлением можно обнаружить, что отношения невозможны без боли, страдания и ревности. Ну действительно, образы Анны Карениной и Алексея Вронского куда более запоминающиеся, чем образы Кити Щербацкой и Константина Левина. Но если спросить человека, хотел бы он постоянно страдать из-за любви, вряд ли ответ будет положительным. Так в чем же дело? Ведь все мы хотим любить, быть счастливыми в отношениях, но привлекает нас драма.

— Да, действительно, в художественных произведениях приветствуется драма. Это увлекает читателя или зрителя. Позволяет проявиться эмоциям более рельефно, выпукло. Только вот в реальности люди не готовы жить, постоянно раскачиваясь на эмоциональных качелях, — отмечает психолог.

Убеждения, которые приводят к эмоциональной зависимости, лишая возможности здоровых отношений:

Счастье возможно только при наличии другого любящего человека

Именно наличие другого любящего человека должно сделать меня счастливым. А если задуматься? Ведь не думаем же мы, что пересадка какого-то органа от донора сделает нас полностью здоровыми. В конце концов донор, отдав нам что-то из своего организма, сам станет больным. Почему же в любви нам так хочется быть счастливыми за счет другого человека?

Любовь невозможна без полного растворения друг в друге

Если я растворюсь в другом человеке, что станет с моими чувствами, образом жизни? Не исчезну ли я тогда совсем? По-моему, так очень страшно. Сахар или соль, растворенные в воде, перестают быть самостоятельными веществами, превращаясь во вкусовую добавку. Правда, их можно вернуть назад, выпарив воду.

Все начинается в детстве

Как и многие наши проблемы, эмоциональная зависимость родом из детства. А еще точнее — из первых месяцев жизни. Наши мамочки, разговаривая с нами на детском, «сюсюкающем» языке, закладывают основы привязанности.

Если потребности ребенка удовлетворяются, мы чувствуем себя в безопасности, формируется надежная привязанность, которая развивается в дальнейшем, когда ребенок раз за разом видит, что его принимают, слышат.

А что если по-другому? Малыша балуют, но не слышат, не удовлетворяют его потребности, подменяя распространенной фразой: «Я твой родитель, я лучше знаю, что тебе надо». Если пытаются решить за маленького человечка его проблемы, не давая ему сделать свои ошибки? Если не защищают тогда, когда только близкий и значимый взрослый может защитить? Что будет с таким ребенком, когда он вырастет? Конечно, он будет искать близкого человека, который его защитит, удовлетворит все его потребности, всегда будет рядом и будет любить.

В таком случае я готов (-а) буду раствориться в своем партнере, лишь бы все это получить. И на первом этапе все действительно бывает хорошо. Нам тепло и уютно. Наши ожидания оправдались. Или почти оправдались. Но в какой-то момент мы обнаруживаем, что нас нет, что наш партнер (друг) не так о нас заботится, как нам бы хотелось. И это неизбежно. Ведь другой человек существенно отличается от нас. У него есть свои психологические границы, защищающие его внутренний мир, эмоции, чувства, мысли, время. Заботясь о нас, он заботится исходя из своих представлений.

Избавляемся от зависимости

Самое сложное при выходе из эмоциональной зависимости — признаться себе в этом. Но пока вы будете играть с самим собой в прятки и думать, что другой человек должен исправиться, чтобы все наладилось, ничего ровным счетом не изменится. Вы так и будете жить с болью, с душевной раной в ожидании изменений.

Совершив самый сложный шаг — взяв на себя ответственность за свою зависимость, очень важно увидеть свои потребности и начать к ним прислушиваться. Близкий человек может помочь вам в этом, но все-таки только вы главный в своей жизни.

Неплохо обратиться за помощью в группу поддержки или к специалисту, если понимаете, что не справляетесь самостоятельно. В столице работают специалисты Московской службы психологической помощи населению, которые проводят бесплатные занятия по данной тематике. Также к ним можно записаться на бесплатные очные и дистанционные консультации. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 с городского телефона, +7 (495) 051 с мобильного. В круглосуточном режиме работает и чат психологической поддержки на сайте www.msph.ru.

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