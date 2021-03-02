Более 400 москвичей получили помощь в Клинике расстройств пищевого поведения за два года

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Свыше 400 пациентов получили помощь в Клинике расстройств пищевого поведения, которая была образована в феврале 2019 года. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что клиника является первым государственным учреждением, специализирующимся на расстройствах пищевого поведения, а также оказывает комплексную помощь в лечении нервной анорексии и нервной булимии. Кроме того, специалисты проводят здесь групповую поддержку для пациентов с компульсивным перееданием.

По словам главного психиатра ведомства Георгия Костюка, сотрудники центра в своей работе опираются на мировые стандарты лечения расстройств пищевого поведения, используя научно обоснованные протоколы работы.

— Особенность нашей клиники заключается в том, что в ней работает полипрофессиональная команда специалистов: психиатр, диетолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, реаниматолог, психотерапевт, медицинский психолог, — рассказал врач.

Медицинское учреждение состоит из трех подразделений, в числе которых круглосуточный стационар, дневной стационар и амбулаторная служба. Специалисты оценивают и диагностируют состояние пациента, составляют ему индивидуальный план питания, а также оказывают поддержку во время лечения.

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