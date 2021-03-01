Врачи больницы имени Боткина получат доступ к данным пациентов в режиме реального времени

Ординатор Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Сергей Сотников (на первом плане) и врач травматолог-ортопед Никита Симонсен между операциями заносят данные пациентов в систему ЕМИАС / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 марта, завершилось подключение больницы имени С. П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы к информационной базе, объединяющей все медучреждения города.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) — это современный многофункциональный сервис, который уже много лет используется в поликлиниках Москвы, а с недавнего времени началось его масштабное внедрение и в больницы города.

— Сегодня в Москве уже 34 многопрофильных стационара подключены к ЕМИАС, и мы будем продолжать интеграцию и других городских клиник, — рассказали в Комплексе социального развития Москвы.

Прежде всего такая система гораздо удобнее для врачей — с помощью ЕМИАС можно вести пациента от момента поступления в стационар до выписки. Кроме того, все медицинские данные хранятся в электронном виде, и посмотреть их может не только медицинский специалист, но и сам пациент в любое время.

В Боткинской больнице ежегодно проходит стационарное лечение более 100 тысяч человек и более одного миллиона амбулаторных больных. Так что появление такой цифровой платформы в этом учреждении крайне актуально. Важно также учесть, что оцифровка и подключение всех процессов к ЕМИАС является очень сложным проектом с технической и организационной точек зрения.

В Комплексе соцразвития подчеркнули, что успешное решение этой задачи в одной из крупнейших не только в Москве, но и в России больниц является весьма значимым событием.

— Интеграция больницы имени Боткина с ЕМИАС обеспечивает переход к электронной документации, открывает медикам онлайн-доступ к электронным медкартам каждого пациента, позволяя получать информацию о ходе и истории лечения, а у руководства медорганизации появляется возможность управлять потоками пациентов, планировать оперативные вмешательства и выполнять другие ключевые операции, — добавили в комплексе.

Преимущества цифровой платформы уже в полной мере смогли оценить в Городской клинической больнице им. Л. А. Ворохобова. Главный врач медучреждения Андрей Шкода рассказал, что его больница подключилась к ЕМИАС одной из первых. Вначале его внедрили в приемном отделении, через которое проходит ежедневно 300 пациентов, а потом и во всей больнице.

— К системе подключено более 1200 рабочих мест. Ее используют врачи, работники среднего медперсонала и регистраторы, — рассказал он.

Андрей Шкода отметил, что система надежно защищает данные о пациентах.

— Мы видим, как ЕМИАС облегчает работу медицинских специалистов и повышает уровень контроля за качеством и эффективностью медобслуживания, — отметил главврач.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Лариса Картавцева, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы:

— Сегодня цифровизация затрагивает абсолютно все сферы жизни человека. Поэтому необходимость непрерывного развития цифровых технологий в медицине очевидна. Врачи видят данные из ЕМИАС, нужные для постановки диагноза и последующего лечения, в режиме реального времени. Это особенно важно, когда человеку требуется, например, экстренная госпитализация. Кроме того, эту информацию невозможно потерять.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Подключение Боткинской больницы к ЕМИАС — выход на качественно иной уровень возможностей и для медсотрудников, и для пациентов. Теперь в дополнение к новейшему оборудованию и высочайшей квалификации врачей на благо пациентов будут работать информационные сервисы. Все данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения врачей и многое другое будет сразу попадать в электронную медкарту.

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