ВОЗ планирует разработать рекомендации по сертификатам о вакцинации от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработает рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для путешественников. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, ранее комитет по чрезвычайным ситуациям выступил против введения обязательных сертификатов для путешественников, так как охват вакцинацией был на тот момент мал.

— Однако охват вакцинацией становится все более широким, и вопрос обсуждается все активнее, — цитирует Райана ТАСС.

В ВОЗ есть специальная группа экспертов, которая рассматривает вопрос адаптации мер, которые касаются общественного здравоохранения. Кроме того, имеется группа, работающая над проектом по электронным сертификатам о вакцинации.

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