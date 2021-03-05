Роскачество рассказало геймерам, как защитить себя от мошенников

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Скачивание пиратских версий компьютерных игр в Сети, а также оплата покупок банковскими картами, где лежит много денег, грозит рисками для безопасности данных геймера. Об этом в пятницу, 5 марта, говорится в сообщении Роскачества.

Для того, чтобы уберечь себя от мошенников, не стоит скачивать взломанные игры с торрент-треков или пиратских сайтов. Помимо этого необходимо всегда проверять информацию из электронных писем, на официальных страницах игр и в онлайн-сервисах.

Роскачество напомнило о появлении неофициальных мобильных клонов известных компьютерных игр, под видом которых скрывались вирусы, а также случаи распространения фейковых приглашений на бета-тестирование игры. Также столкнуться с опасностью геймер может при установке игры не из официальных магазинов, отметили специалисты.

Чтобы не быть обманутым мошенниками, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют не скачивать взломанные игры с торрент-трекеров или пиратских ресурсов, а также патчи и дополнения из неизвестных источников. Кроме того, следует всегда проверять информацию, полученную в электронных письмах, на официальных страницах игр или в онлайн-сервисах, сообщается на сайте организации.

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