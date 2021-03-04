Роскачество предупредило об активностях мошенников в преддверии 8 Марта

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Перед Международным женским днем 8 Марта активизируются не только мужчины, которые хотят купить подарки, но и киберпреступники. В Роскачестве рассказали, какие правила цифровой безопасности необходимо соблюдать в этом случае пользователям.

В 2020 году, по данным Solar JSOC, именно в канун 8 Марта наблюдался двадцатипроцентный рост вредоносных рассылок на праздничную тему. Мошенники применяли схожие схемы «работы» для различных крупных событий, например, тотальной распродажи, вроде праздников или других значимых информационных поводов.

Обычно хакеры добираются до жертвы тремя путями — через электронные письма, рекламу в соцсетях, рекламные площадки, а также сообщения в мессенджерах.

— Играют они на базовых эмоциях, например, жадности. Инструмент — призыв к срочному действию (например, обещание большой скидки, которая вот-вот закончится). Чаще всего мошенники создают клоны веб-страниц и рассылок реальных магазинов и компаний. В преддверии 8 Марта с большой долей вероятности в Сети появятся фейковые страницы якобы косметических брендов, магазинов цветов и других подарков, — рассказали эксперты.

Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно стараться не переходить на посторонние ссылки, обращать внимание на доменное имя сайта, поскольку киберпреступники используют схожие с известными магазинами названия. Кроме того, необходимо проверить дату создания сайта и удостовериться, что он использует протокол https, а также просмотреть отзывы об интернет-магазине. Пользователям рекомендуется обратить внимание и на такие факторы, как обязательная предоплата, недоступность самовывоза и отсутствие возможности оплатить покупку при получении.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, самой любимой уловкой мошенников являются низкие цены на товары и услуги.

— Сэкономить и купить подарки выгоднее хотят многие, из них огромное количество тех, кто не владеет правилами цифровой безопасности или слишком самоуверенно ведет себя в Сети. Это и есть потенциальные жертвы киберпреступников. Среди них обязательно найдутся те, кто перейдет по ссылке из письма, поверит предложению сайта (а ведь все выглядит так правдоподобно!), введет свои платежные данные в надежде купить подарки по выгодной цене и… окажется с нулем на карте, — добавил Лоевский.

Ранее специалисты Роскачества назвали главные угрозы сервиса Clubhouse.

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