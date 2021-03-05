Семилетнюю девочку госпитализировали после наезда на нее машины в Новой Москве

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В Троицком административном округе столицы водитель автомобиля наехал на семилетнюю девочку. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Изумрудный, на 1-й Изумрудной улице, в районе дома 4к2.

Пострадавшую девочку доставили в лечебное учреждение. Из-за ДТП движение личного транспорта не затруднялось, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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