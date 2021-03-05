ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия в честь 8 Марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

ВДНХ пригласила горожан на экскурсии, лекции, мастер-классы, фестивали и танцевальный марафон в честь Международного женского дня, которые пройдут здесь с 6 по 8 марта. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно после регистрации на официальном сайте выставки и ее резидентов.

Так, 8 марта с 10:00 до 14:00 у арки главного входа прекрасным посетительницам выставки волонтеры вручат цветы в рамках всероссийской акции «Вам, любимые!». С 12:00 до 15:00 на площади Промышленности женщинам будут дарить тюльпаны всадники Кремлевской школы верховой езды. С 11:00 до 20:00 посетительницы смогут угоститься безалкогольным коктейлем из рук робота Fanuc, а робот Universal раздаст юным леди леденцы.

С 6 по 8 марта два раза в день, в 13:00 и 15:30, для горожан будет проводиться экскурсия «Женские образы ВДНХ», во время которой ее участники вместе с гидом рассмотрят скульптуры, украшающие павильоны и фонтаны ВДНХ.

Музей кукол с 6 по 8 марта организует тематические экскурсии «Ваше величество женщина», где будут представлены фарфоровые куклы известных исторических личностей.

Также тематические экскурсии «Время первых. Звездные женщины» проведет 7 и 8 марта центр «Космонавтика и авиация», которые начнутся в 15:00, 17:00 и 20:00 по предварительной регистрации.

8 марта все желающие смогут посетить две бесплатные экскурсии от центра славянской письменности «Слово», на которых посетителям расскажут, на чем писали в Древней Руси и о роли женщин в развитии грамотности и русской словесности.

Музей кино 8 марта подготовил тематическую экскурсию «Ариадны русского кино».

С 6 по 8 марта на «Городской ферме» состоится праздничный фестиваль «Дни весны». В эти дни с 11:00 до 18:00 гостей ждут творческие мастер-классы, а детей — увлекательный квест «Мартовские заботы».

С 6 по 8 марта парк «Россия ― моя история» приглашает на экскурсию «Женщины из рода Романовых», кинопоказы и мелодраматический спектакль «У нас появился брат».

8 марта праздничную программу, посвященную русалочке, представит «Москвариум». Гостей ждет костюмированное представление «Легенда о душе Океана», подводное шоу русалочки и творческие мастер-классы.

В праздничный день Дом культуры пригласил всех желающих принять участие в марафоне латиноамериканских танцев.

Различные мероприятия для посетителей подготовили также лектории «Дома ремесел», мастерская «Медовый домик» и Театр сказок. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте мэра Москвы.

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