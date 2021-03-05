«Она мне отказала»: Меладзе рассказал о своих неудачных свиданиях

Фото: Youtube / Юрий Костин

Певец Валерий Меладзе поделился воспоминаниями о своих свиданиях, которые заканчивались крахом.

— Когда тебе отказывают в свидании, это же тоже неудача. У меня такое случалось. Особенно часто в периоды учебы. Помню, мне очень нравилась одна девушка. Я долго не решался подойти и пригласить ее куда-то, но в итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени, — заявил исполнитель в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Он добавил, что когда не был популярным, то приходилось покорять девушек своей харизмой и обаянием. А самое ужасное, что может случиться на первом свидании, по словам 55-летнего артиста, — это отсутствие общих тем для разговора.

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