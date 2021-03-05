Fitch прокомментировало решение ОПЕК+ относительно цен на нефть

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Решение ОПЕК+ относительно объемов нефтедобычи оказалось неожиданно консервативным для рынка. Такое мнение выразил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, стоимость нефти останется в диапазоне 60–70 долларов за баррель. Он уточнил, что такое решение вызвало рост цен примерно на пять процентов.

Так, по состоянию на 07:47 по московскому времени в пятницу, 5 марта, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила 67,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — 64,44 доллара за баррель. Кроме того, Маринченко добавил, что во втором полугодии динамика цен на нефть будет зависеть от того, как быстро страны ОПЕК+ нарастят добычу в тот момент, когда восстановление спроса ускорится, передает «Прайм».

Ранее страны ОПЕК+ договорились сохранить в апреле 2021 года текущий уровень добычи нефти для всех стран, кроме России и Казахстана. Они смогут нарастить добычу на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

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