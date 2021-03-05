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Жильцов восьми домов переселят по программе реновации в столичном районе Кузьминки
Фото: «Вечерняя Москва»

Жильцов восьми домов переселят по программе реновации в столичном районе Кузьминки

Анастасия Колоскова

Город

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы в стадии переселения по программе реновации находятся жители восьми домов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что началось заселение нового дома по адресу Волгоградский проспект, дом 161а.

— В этом доме равнозначное жилье будет предложено жильцам располагающейся по соседству пятиэтажки № 161, корпус 2. К настоящему моменту на территории района Кузьминки по программе реновации под заселение передано пять новых жилых корпусов, — рассказал Сергей Левкин.

По его словам, до 2024 года новое жилье получат 7,5 тысячи человек. В рамках первого этапа программы будут расселены и демонтированы 33 дома.

Уточняется, что всего сносу подлежит 287 домов, где проживают более 64 тысяч человек. Для реализации программы в настоящий момент подобрано 19 «стартовых» площадок.

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Сергей Левкинпереселение семейпрограмма реновации
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