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Жителям России напомнили о длинных выходных на текущей неделе
Фото: freepik.com

Жителям России напомнили о длинных выходных на текущей неделе

Юлия Ямпольская

Общество

Россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта на этой и предстоящей неделях. Об этом говорится в календаре выходных дней Роструда.

Уточняется, что в 2021 году Международный женский день 8 марта приходится на понедельник. Следующие длинные выходные ожидаются в мае — с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Кроме того, всего в текущем году будет семь коротких рабочих недель, последняя завершится 30 декабря.

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Роструд8 мартавыходной
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