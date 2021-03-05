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Более 100 миллионов цветов оформила Московская областная таможня с февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 100 миллионов цветов оформила Московская областная таможня с февраля

Елена Фролова

Общество

Более 100 миллионов цветов было оформлено на Московской областной таможне с начала февраля. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Объем импортных цветов увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 тысячи тонн, — объяснили в областной таможне.

Также уточняется, что среди стран-поставщиков оказались Нидерланды, Эквадор, Кения и Колумбия. Самыми популярными и востребованными у покупателей остаются розы, которые заняли 45 процентов импортированных цветов.

По словам главы ведомства Рафаэля Айнуллина, в регионе деятельности подмосковной таможни импортеры оформили около 80 процентов цветов и бутонов, ввезенных с февраля в страну. Каждый день почти 120 грузовых транспортных средств доставляют цветы в разные российские регионы.

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цветыМосковская областьРафаэль Айнуллин
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