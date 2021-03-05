Неопубликованное стихотворение Набокова обнаружили в США

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Произведение под названием The Man of Tomorrow’s Lament («Плач человека завтрашнего дня» — прим. «ВМ») авторства Владимира Набокова нашел литератор Андрей Бабиков в одной из папок в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Йельском университете.

Стихотворение написано от лица Супермена, страдающего от невозможности иметь детей от своей любимой Лоис Лейн. Произведение было представлено 5 марта в британском издании The Times Literary Supplement (TLS).

Уточняется, что Набоков показал этот текст литературному редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу в июне 1942 года, спустя два года после своей миграции в США. Редактор отказался публиковать стихотворение, уверяя писателя в том, что люди попросту не поймут, что он хотел им сказать.

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