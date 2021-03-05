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Сотрудники Мосгаза проверили газовое оборудование в 262 тысячах квартир столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Мосгаза проверили газовое оборудование в 262 тысячах квартир столицы

Анастасия Колоскова

Город

Специалисты Мосгаза за два месяца проверили порядка 262 тысяч квартир, что составляет около 15 процента всех квартир Москвы. Об это сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что наибольшее число проверок было проведено в Восточном административном округе (51 тысяча квартир), следом идут Северный и Южный административные округа, где проведены проверки в 34 тысячах и 31 тысяче квартир соответственно.

В газовой службе напомнили, что законодательство предусматривает наличие в плитах системы «газ-контроль», а их срок эксплуатации не должен превышать 10-15 лет. Гражданам, отказавшимся от замены старой плиты, придется заплатить штраф.

Узнать о плановом обходе дома специалистами можно на официальном сайте предприятия во вкладке «График ТО ВДГО».

Мосгаз также предупредил горожан об участившихся случаев мошенничества, связанных с визитом «лжегазовиков», и напомнил, что специалисты службы одеты в форму синего цвета со светоотражающими полосами на брюках оранжевой нашивкой с надписью АО «МОСГАЗ» на спине. Работник в случае визита обязан предъявить жильцу удостоверение установленного образца.

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