Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экс-супругу заподозрили в краже дорогой иномарки у мужа в центре Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Экс-супругу заподозрили в краже дорогой иномарки у мужа в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о краже своей иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина рассказал, что 28 февраля не обнаружил на парковке свой автомобиль марки Nissan X-Trail. Он предположил, что машину могла похитить его бывшая жена. Она так же, как и он, пользовалась автомобилем и имела дубликат ключей. Причину такого поведения экс-супруги он объяснил просто. По словам мужчины, примерно год назад они с супругой решили развестись. Именно это, по его мнению, могло подтолкнуть ее к краже.

Полиция проводит проверку.

Читайте также: Подозреваемого в угоне машины задержали в Подмосковье

угон автомобилейГУ МВД России по Москвекража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Все мнения
О проекте