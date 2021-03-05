Экс-супругу заподозрили в краже дорогой иномарки у мужа в центре Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о краже своей иномарки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина рассказал, что 28 февраля не обнаружил на парковке свой автомобиль марки Nissan X-Trail. Он предположил, что машину могла похитить его бывшая жена. Она так же, как и он, пользовалась автомобилем и имела дубликат ключей. Причину такого поведения экс-супруги он объяснил просто. По словам мужчины, примерно год назад они с супругой решили развестись. Именно это, по его мнению, могло подтолкнуть ее к краже.

Полиция проводит проверку.

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