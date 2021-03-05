Объем экспорта молочной продукции предприятий Москвы вырос на треть

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Объем экспорта молочной продукции столичных предприятий в 2020 году увеличился почти на треть и составил 57,23 миллиона долларов. Об этом сообщил глава комитета инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в натуральном выражении рост продаж составил 24,1 процента — с 23,06 тысячи тонн до 28,62 тысячи тонн.

Экспорт выпускаемой в столице молочной продукции показывает стабильный рост последние несколько лет, отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

— В 2017 году он составлял 42,96 миллиона долларов, в 2018 году — 43,44 миллиона долларов, в 2019 году — 44,79 миллиона долларов. В целом за четыре года рост экспорта молочной продукции составил 33,2 процента, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что в прошлом году продукция экспортировалась в 31 страну. Более половины от всего объема проданной продукции составило мороженое. Его поставили на лидирующую сумму 29,65 миллиона долларов. За ним следуют сыры, творог, кисломолочные продукты, свежее молоко и сливки, рассказал Владимир Ефимов.

Как заметили в центре поддержки и развития экспорта «Моспром», главным импортером столичной молочной продукции стал Казахстан, затем следуют США, Белоруссия, Киргизия, Китай и Канада.

На эти страны пришлось около 80 процентов всего экспорта московской молочной продукции, сообщает ТАСС.

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