Цены за «квадрат» из-за льготной ипотеки значительно возросли в Санкт-Петербурге

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Появление льготной ипотеки повлияло на стоимость жилья в Санкт-Петербурге. За прошедшую зиму цена за один квадратный метр в городских новостройках увеличилась на семь процентов, составив 152,7 тысячи рублей.

В пригороде «квадрат» подорожал на восемь процентов, достигнув отметки в 99,3 тысячи рублей. На данный момент спрос на льготную ипотеку снизился. «Невские новости» выяснили у аналитиков консалтинговой группы SRG, что стало со стоимостью жилья в связи с этим фактом.

По словам экспертов, каждая отрасль экономики, в том числе и рынок недвижимости, существует по объяснимым законам. Например, при снижении годовых ставок ипотечного кредита в 2020 году за финансовой помощью на приобретение жилья в банки обратилось значительное число клиентов.

— Финансовые организации щедро ссужали деньги на квартиры. Опасаясь колебаний курса рубля, потребители превращали банковские депозиты в квадратные метры. В итоге это привело к тому, что спрос превысил предложение — жилья всем попросту не хватило, — объяснили эксперты.

При возникновении резкого дефицита квартир на продажу, они существенно подорожали в цене, нивелировав тем самым льготную ставку по ипотеке. Все это привело к кризису в сфере продажи жилья, считают аналитики, уточнив, что Северная столица не стала исключением. Так, с февраля 2020 года по февраль 2021 года стоимость недвижимости в Петербурге увеличилась на 22,75 процента, а цена за один квадратный метр достигла 141 166 рублей.

Эксперты утверждают, что в этом году покупатели не будут такими же активными, как в прошлом. В консалтинговой группе SRG заключили, что цены нескоро вернутся к показателям начала 2020 года, однако вполне возможно, что они снизятся по сравнению с пиковыми значениями.

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