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В столице назвали финалистов чемпионата по лидерским компетенциям
Фото: Игорь Ивандиков / «Вечерняя Москва»

В столице назвали финалистов чемпионата по лидерским компетенциям

Марьяна Шевцова

Город

50 школьников и студентов колледжей столицы прошли в заключительный этап чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035.

Третий тур пройдет с 10 по 21 марта. Финалистов ждет блиц-интервью с потенциальным работодателем — представителем столичной компании. Конкурсантам предстоит ответить на вопросы о выборе профессионального пути и построении индивидуальной карьерной траектории.

Особое внимание члены жюри уделят самопрезентации ребят, их умению вести диалог и давать содержательные ответы на вопросы. Участники в свою очередь получат обратную связь от экспертов чемпионата с рекомендациями по развитию ключевых навыков, необходимых специалисту будущего.

— Ребята прошли через два конкурсных испытания и уже показали свои таланты и способности в решении кейсов от экспертов, в командной игре спроектировали видение будущего и успешный портрет профессионала. В интервью мы хотим задать уточняющие вопросы, которые у нас появились по итогам двух этапов, а также дать участникам конструктивную обратную связь. Они успешные профессионалы завтрашнего дня, — отметила основатель и руководитель компании «PROekt PRO: пропуск в профессию» Юлия Пасс.

Итоги чемпионата подведут в апреле. Победителей и призеров наградят кубками и дипломами.

Чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 проводится в столице впервые в рамках городского проекта «Клуб Soft Skills 2035». Задача конкурса — сформировать у школьников и студентов колледжей ключевые надпрофессиональные навыки: критическое мышление, умение выстраивать коммуникацию между всеми участниками процесса, управлять своими эмоциями и работать в команде.

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